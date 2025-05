Royaume-Uni: contraction des services en avril (PMI) information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur britannique des services s'est contractée pour la première fois en plus d'un an au mois d'avril, montrent les résultats d'une enquête publiée mardi.



L'indice PMI S&P Global des services définitif a atteint 49 le mois dernier, contre 52,5 en mars, repassant en-dessous du seuil des 50 points séparant la croissance de la contraction, à comparer avec une estimation initiale de 48,9.



Il s'agit de son plus bas niveau depuis janvier 2023.



Dans sa note d'information, S&P Global Market Intelligence met en évidence la chute marquée des importations britanniques de services, un repli que le bureau de recherche rapproche des récentes turbulences provoquées par l'annonce des nouveaux droits de douane américains.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.