Royaume-Uni: 5ème mois de croissance dans l'industrie (PMI)

(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur manufacturier britannique a enchaîné en septembre un cinquième mois consécutif de croissance à la faveur de la solidité de la demande intérieure, montre l'indice PMI définitif de S&P Global publié ce mardi.



Dans sa version définitive, l'indice est ressorti à 51,5 le mois passé, comme lors de sa première estimation 'flash', à comparer avec 52,5 au mois d'août, un chiffre qui constituait un sommet de plus de deux ans.



Si les équipes de S&P Global évoquent la vigueur actuelle de la production et des nouvelles commandes de l'industrie manufacturière, elles soulignent aussi que la croissance du secteur tend à ralentir.



'Les acteurs du secteur manufacturier sont devenus plus nerveux quant à leurs perspectives, ce qui laisse penser que le rythme impressionnant de la croissance pourrait perdre de son allant', commente Rob Dobson, analyste chez S&P Global Market Intelligence.



Ce dernier note en particulier que l'optimisme des entreprises interrogées est revenu à des plus bas de neuf mois, un recul inédit depuis la période du Covid, que le spécialiste explique par l'incertitude liée au prochain vote du budget d'automne.





