Royaume-Uni: 159.000 chômeurs de plus en août

(CercleFinance.com) - Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté en août au Royaume-Uni, selon des statistiques publiées mardi qui renforcent le tableau inquiétant qui se dessine actuellement pour l'économie britannique.



L'Office national de la statistique (ONS) a dénombré 159.000 chômeurs indemnisés de plus qu'en juillet, ce qui porte leur nombre total à plus de 1,46 million sur les trois mois à fin août.



Le taux de chômage calculé selon les normes britanniques a augmenté en conséquence à 4,3%, soit 0,1 point de pourcentage de plus qu'à la fin du mois de juillet.



Très surveillé dans le contexte inflationniste actuel, le salaire moyen hors bonus a progressé de 7,8% en rythme annuel sur la dernière période pour laquelle ce chiffre est disponible, allant de mai à juillet, un chiffre stable par rapport à la période précédente et toujours au plus haut depuis la création de la statistique, en 2001.





