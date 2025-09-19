 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Royaume-Uni : +0,5% de ventes au détail en août
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 09:27

Le volume des ventes au détail en Grande-Bretagne a augmenté de 0,5% en août 2025, après une hausse de 0,5% observée en juillet (révisée par rapport à une progression de 0,6% annoncée initialement), d'après l'office national de statistiques.

'Les magasins de vêtements, les boucheries et les boulangers ainsi que le commerce de détail hors magasin ont enregistré des progressions en août, ce que certains détaillants ont attribué au beau temps', précise-t-il.

En glissement trimestriel, c'est-à-dire sur la période de juin à août par rapport aux trois mois précédents, la quantité de biens achetés (volume) dans les ventes au détail britanniques a diminué de 0,1%.

