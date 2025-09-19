Royaume-Uni : +0,5% de ventes au détail en août
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 09:27
'Les magasins de vêtements, les boucheries et les boulangers ainsi que le commerce de détail hors magasin ont enregistré des progressions en août, ce que certains détaillants ont attribué au beau temps', précise-t-il.
En glissement trimestriel, c'est-à-dire sur la période de juin à août par rapport aux trois mois précédents, la quantité de biens achetés (volume) dans les ventes au détail britanniques a diminué de 0,1%.
