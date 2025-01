Royaume-Uni: -0,4% de production industrielle en novembre information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 09:17









(CercleFinance.com) - Selon l'ONS, la production industrielle du Royaume-Uni a diminué de 0,4% en novembre 2024 par rapport au mois précédent, soit sa troisième baisse mensuelle consécutive après celles de 0,3% et de 0,6% enregistrées en septembre et en octobre.



La production industrielle a ainsi atteint son niveau le plus bas depuis mai 2020. Dans le secteur manufacturier proprement-dit, la production s'est tassée de 0,3%, plombée par les produits pharmaceutiques de base (-1,9%) et le matériel de transport (-0,9%).



Par ailleurs, le déficit commercial britannique s'est tassé de 0,5 milliard de livres sterling d'un mois sur l'autre, pour s'établir à 18,6 milliards en novembre, du fait d'une hausse de 0,8% des exportations et d'un repli de 0,6% des importations.



Enfin, selon l'estimation mensuelle de l'ONS, le produit intérieur brut (PIB) réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% en novembre, en grande partie en raison de la croissance des services, après une baisse non révisée de 0,1% en octobre.





