Royaum-Uni: l'indice PMI manufacturier à un pic de 12 mois
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 11:01
L'indice a grimpé le mois dernier à 49,7 contre 46,2 en septembre, un niveau tout proche de la barre des 50 points qui aurait témoigné d'une croissance de l'activité et un peu au-dessus du consensus des économistes qui l'anticipaient à 49,6.
Dans son communiqué, S&P Global dit cependant redouter que ce sursaut du secteur industriel soit de court durée.
'Le redémarrage de la production chez JLR (Jaguar Land Rover) a temporairement stimulé les chaînes d'approvisionnement du secteur automobile', indique le cabinet de recherche économique.
'Mais la demande, à la fois sur le marché intérieur comme à l'export, est restée faible et la croissance de la production en octobre a surtout reposé sur la réalisation des commandes en attente des mois précédents, ce qui a entraîné une accumulation de stocks invendus', fait valoir S&P.
