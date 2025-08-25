Royalty Pharma paiera jusqu'à 950 millions de dollars de redevances pour le médicament d'Amgen contre le cancer du poumon

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Royalty Pharma RPRX.O a accepté d'acheter à BeOne Medicines 688235.SS un droit de redevance sur le médicament d'Amgen AMGN.O contre le cancer du poumon à petites cellules, pour un montant pouvant atteindre 950 millions de dollars, a-t-on appris lundi.

L'accord donne à Royalty Pharma l'accès à environ 7 % des ventes nettes mondiales du traitement, Imdelltra, qui a été approuvé aux États-Unis l'année dernière pour les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé qui n'ont pas pu bénéficier d'une chimiothérapie.

Royalty Pharma paiera 885 millions de dollars d'avance, tandis que le développeur chinois de médicaments BeOne conservera une option de vente d'une partie supplémentaire pour un montant maximum de 65 millions de dollars au cours des 12 prochains mois. BeOne, anciennement connu sous le nom de BeiGene, conservera les droits commerciaux de la thérapie en Chine.

Les redevances sur le médicament devraient durer entre 2038 et 2041.

Cet accord renforce le portefeuille de Royalty Pharma en matière de redevances liées à l'oncologie, a déclaré la société. En 2022, elle a acheté des droits de redevance sur le Gavreto, un médicament de Roche contre le cancer du poumon, pour un montant pouvant aller jusqu'à 340 millions de dollars.

Imdelltra d'Amgen a réduit le risque de décès de 40 % par rapport à la chimiothérapie pour les patients atteints de cancer du poumon à petites cellules dont la maladie s'est aggravée après une première série de chimiothérapie, selon les données intermédiaires d'un essai de stade avancé, publiées en juin.

Les ventes d'Imdelltra ont atteint 215 millions de dollars au premier semestre de l'année et devraient dépasser 2,8 milliards de dollars d'ici 2035, selon le consensus des analystes, a déclaré Royalty Pharma.