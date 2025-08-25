Royalty Pharma achète une redevance sur un médicament d'Amgen contre le cancer du poumon pour un montant pouvant aller jusqu'à 950 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Royalty Pharma RPRX.O a déclaré lundi avoir signé un accord avec BeOne Medicines pour acquérir une redevance sur le médicament d'Amgen AMGN.O contre le cancer du poumon à petites cellules pour un montant pouvant aller jusqu'à 950 millions de dollars.
L'accord donne à Royalty Pharma un accès à environ 7 % des ventes nettes mondiales du traitement, qui a été approuvé aux États-Unis l'année dernière pour les patientes et patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé qui n'ont pas pu bénéficier d'une chimiothérapie.
