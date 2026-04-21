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Royal Unibrew enregistre sa pire journée depuis 17 ans après la fin de son contrat avec Pepsi pour l'Europe du Nord
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 09:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'orthographe dans le titre, pas de changement dans le texte)

21 avril - ** Les actions de Royal Unibrew RBREW.CO chutent d'environ 19%, pénalisées par la fin de son partenariat avec PepsiCo PEP.O pour l'Europe du Nord, les parties n'étant pas parvenues à un accord

** La licence couvrant le Danemark, y compris le commerce frontalier avec l'Allemagne, la Finlande et les États baltes représente environ 13 % du chiffre d'affaires net, selon le brasseur

** Les actions de Royal Unibrew, qui se situent au bas du STOXX 600 .STOXX , risquent de connaître leur pire journée en 17 ans si les pertes se poursuivent ** Le cours de l'action a atteint son niveau le plus bas depuis 2 ans

** Le partenariat au Benelux se poursuivra au-delà de 2028 conformément aux contrats applicables, ajoute la société ** Le concurrent Carlsberg CARLb.CO deviendra l'embouteilleur de PepsiCo au Danemark, en Finlande et dans les États baltes à partir de 2029

** Les actions de Carlsberg restent largement inchangées

Valeurs associées

CARLSBERG B ORD
827,900 DKK LSE Intl -0,95%
PEPSICO
156,9900 USD NASDAQ -0,43%
ROYAL UNIBREW
424,800 DKK LSE Intl -23,22%
STOXX Europe 600
623,10 Pts DJ STOXX +0,26%
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