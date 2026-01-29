 Aller au contenu principal
Royal Caribbean signe la plus forte hausse du S&P500 dans le sillage de ses résultats
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 16:25

Le croisiériste américain a publié des résultats 2025 supérieurs à ses prévisions, avec une forte croissance du bénéfice. La société anticipe une nouvelle année record en 2026, portée par une demande robuste et une flotte en expansion.

Royal Caribbean Group a publié un résultat net ajusté de 4,3 milliards de dollars pour l'exercice 2025, en hausse de 48% sur un an. Le bénéfice par action ajusté s'établit à 15,64 USD, contre 11,80 USD en 2024, dépassant la guidance précédente grâce à une performance commerciale solide et à une meilleure contribution des coentreprises.

Le chiffre d'affaires annuel atteint 17,9 MdsUSD, en progression de 9%, soutenu par des volumes records et des rendements en hausse. L'EBITDA ajusté s'élève à 7 MdsUSD, en augmentation de 18% par rapport à 2024.

"2025 a été une année exceptionnelle, et la dynamique s'accélère encore en 2026", a déclaré Jason Liberty, CEO du groupe. "La saison WAVE démarre sur des niveaux historiques, et nous anticipons une nouvelle année de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et du bénéfice."

Pour 2026, le groupe anticipe un BPA ajusté compris entre 17,70 et 18,10 USD, soit une progression de 13% à 16% sur un an. Cette hausse serait portée par une capacité en hausse de 6,7% et par une croissance attendue des rendements de 2,1% à 4,1% en données publiées.

Par ailleurs, le groupe continue d'investir dans son offre avec la commande de deux navires Discovery Class et dix nouveaux bateaux pour la flotte fluviale de Celebrity Cruises, dont le lancement est prévu à partir de 2027. Cinq nouvelles destinations privées sont également en développement d'ici 2028.

Royal Caribbean dispose d'une position de liquidité de 7,2 MdsUSD au 31 décembre 2025. Le groupe a racheté pour 504 MUSD de ses actions au quatrième trimestre et dispose de 1,8 MdUSD encore disponibles dans le cadre de son programme de rachats.

A la suite de cette publication, le titre s'envole de 15% à New York, signant la plus forte hausse de S&P500. La concurrence en profite également avec une hausse de 8% pour Norwegian Cruise Line et de 7% pour Carnival Corp.

Valeurs associées

RYL CARIBBEAN CR
338,785 USD NYSE +16,13%
