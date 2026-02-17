 Aller au contenu principal
Royal Caribbean renforce son conseil avec l'arrivée de Christopher Wiernicki
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 18:14

Le croisiériste américain s'adjoint l'expertise d'un dirigeant chevronné du secteur maritime et de la classification navale pour accompagner sa stratégie de croissance responsable.

Royal Caribbean Group annonce la nomination de Christopher J. Wiernicki à son conseil d'administration, avec effet immédiat. Ancien président-directeur général d'American Bureau of Shipping (ABS), il apporte plus de 40 ans d'expérience dans la conception marine et offshore, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité et la transition énergétique.

Durant ses 14 années à la tête d'ABS, acteur mondial de la classification, de la certification et de la vérification d'actifs maritimes et offshore, il a conduit le groupe à une position de leader sur le marché, tout en développant les activités de conseil à forte valeur ajoutée et les services logiciels.

Jason Liberty, président-directeur général de Royal Caribbean Group, estime que "son approche rigoureuse de la croissance, de l'innovation et des opérations responsables sera particulièrement précieuse alors que nous poursuivons notre évolution en tant que leader mondial des vacances".

Le titre Royal Caribbean s'adjuge près de 3% à Wall Street.

Valeurs associées

RYL CARIBBEAN CR
329,660 USD NYSE +3,13%
