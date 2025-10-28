Royal Caribbean prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations en raison de l'augmentation des dépenses

(Ajoute des détails sur l'impact de certains événements sur le quatrième trimestre au paragraphe 6)

Royal Caribbean RCL.N a prévu un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes mardi, en raison de coûts plus élevés dans un contexte d'incertitude économique croissante, ce qui a fait chuter les actions du croisiériste d'environ 8% dans les échanges de pré-marché.

Les prévisions de bénéfices annuels ont également été inférieures aux estimations, bien que la société ait relevé son objectif.

L'augmentation des coûts du carburant dans un contexte d'escalade des tensions mondiales et les dépenses liées aux cales sèches, aux livraisons de navires et à la maintenance ont affecté le croisiériste.

Les marges de Royal Caribbean n'ont augmenté que de 3,8 % au troisième trimestre, contre une hausse de 13,4 % il y a un an et de 11 % au trimestre précédent.

La société prévoit que le bénéfice ajusté par action du quatrième trimestre se situera entre 2,74 et 2,79 dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 2,89 dollars.

Elle cite l'impact des événements météorologiques et la prolongation imprévue de la fermeture temporaire de sa destination Labadee, en Haïti, sur la marge du trimestre en cours.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2025 de 15,58 $ à 15,63 $, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 15,68 $, selon les données compilées par LSEG. Elle avait précédemment prévu une fourchette de 15,41 à 15,55 dollars.

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, Royal Caribbean a enregistré un chiffre d'affaires de 5,14 milliards de dollars, conforme à l'estimation moyenne des analystes de 5,16 milliards de dollars, et un bénéfice ajusté de 5,75 dollars par action qui a dépassé les attentes de 5,67 dollars.