Royal Caribbean en hausse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations

29 janvier - ** Les actions du croisiériste Royal Caribbean Group RCL.N augmentent de 7,4 % à 313,22 $ avant le marché

** RCL prévoit pour l'année fiscale 2026 un bénéfice ajusté par action de 17,70 à 18,10 dollars, contre 17,7 dollars attendus par les analystes - données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 4,26 milliards de dollars au troisième trimestre, largement en ligne avec les attentes des analystes

** Les actions de ses pairs Norwegian Cruise NCLH.N et Carnival CCL.N ont toutes deux augmenté d'environ 3%

** En 2025, RCL a augmenté d'environ 20%