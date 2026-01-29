Royal Caribbean en hausse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 janvier - ** Les actions du croisiériste Royal Caribbean Group RCL.N augmentent de 7,4 % à 313,22 $ avant le marché
** RCL prévoit pour l'année fiscale 2026 un bénéfice ajusté par action de 17,70 à 18,10 dollars, contre 17,7 dollars attendus par les analystes - données compilées par LSEG
** La société affiche un chiffre d'affaires de 4,26 milliards de dollars au troisième trimestre, largement en ligne avec les attentes des analystes
** Les actions de ses pairs Norwegian Cruise NCLH.N et Carnival CCL.N ont toutes deux augmenté d'environ 3%
** En 2025, RCL a augmenté d'environ 20%
