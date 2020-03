Rouvier Associés change de nom

(NEWSManagers.com) - Rouvier Associés devient Clartan Associés. La société de gestion française abandonne le nom de Guillaume Rouvier, l' un de ses quatre fondateurs en 1986. Ce dernier a quitté ses fonctions opérationnelles en mars 2017 pour créer une autre structure, même s' il reste actionnaire.

Les sept associés actuels de la boutique spécialiste de la gestion actions ont voulu adopter une marque qui ne soit pas liée à une personne, mais qui reflète l' esprit collégial qui caractérise leur entreprise. Le choix s' est porté sur ce nom qui est la réunion entre " clarté " et " octant " , l' ancêtre du sextant, un instrument de navigation qui permet de se repérer même dans le noir, selon les explications de Jean-Baptiste Chaumet et Olivier Delooz, deux des associés interviewés par NewsManagers. Cela évoque, pour eux, leur rôle de " montreurs de lumière " dans des marchés parfois obscurs.

Ce nom marque aussi la volonté de Rouvier Associés, jusqu' ici plutôt discrète, d' être plus visible. " La marque Clartan va nous permettre de communiquer davantage " , affirme Jean-Baptiste Chaumet. " Nous sommes peu connus, mais nous savons que nous avons une bonne réputation auprès de nos clients et nos partenaires " , ajoute-t-il.

Croître en Allemagne

Avec ce nouveau nom, la société française de 32 personnes compte aussi se donner une dimension plus internationale. Un quart de son encours de 1,4 milliard d' euros est déjà géré pour le compte de clients étrangers. Son plus gros marché après la France est l' Allemagne, où la maison a ouvert une succursale à Bonn dirigée par l' un de ses associés, Patrick Linden. Clartan dispose en outre d' une filiale à Lausanne en Suisse. La boutique couvre aussi la Belgique et l' Autriche, sans avoir de présence physique dans ces pays. Elle ne projette pas pour l' heure de s' ouvrir à d' autres marchés, estimant qu' il reste encore fort à faire dans les pays qu' elle aborde déjà.

" Notre ambition est que l'Allemagne se rapproche de la France en termes d'encours " , confie Olivier Delooz. Sachant qu' actuellement, les encours allemands sont proches de 300 millions d' euros, et ceux de la France, un peu supérieurs à 1 milliard d' euros.

" Nous avons été conçus pour gérer 4 à 5 milliards d'euros " , renchérit Jean-Baptiste Chaumet, sans pour autant donner d'échéance. " Nous n'avons jamais donné d'objectif d'encours chiffré. Nous cherchons à bien faire notre travail de gérant et nous estimons que nous en récolterons les fruits " , complète Olivier Delooz.

Un engagement ISR

Ce changement de nom n' implique pas de modification de l' équipe de gestion, ni du processus d' investissement, ont tenu à souligner les associés. Certes, les quatre fonds de la société seront renommés. Mais ils conserveront le processus et la collégialité qui ont jusqu' ici été leur apanage. Le plus gros fonds de Clartan est Rouvier Valeurs, un fonds de grandes capitalisations mondiales qui pèse 600 millions d' euros d' encours. Le seul " changement " est une plus grande attention qui sera portée aux critères ESG (environnement, social et gouvernance), avec la rédaction d' une charte, la signature des PRI (principes pour l'investissement responsable) et le lancement prochain d' un fonds qui se focalisera sur ce thème.

Enfin, interrogé sur la consolidation du secteur, Jean-Baptiste Chaumet se montre plutôt ouvert. " Nous souhaitons croître. Mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment des valeurs qui nous animent et nous réunissent sous la marque Clartan " , nuance-t-il.