Rougier dévoile des revenus en baisse
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 18:12
Ce repli est lié à la baisse de la demande mondiale et des niveaux de prix bas, ainsi que des facteurs exogènes ayant fortement affecté l'activité de certaines filiales du groupe.
Le leader du bois africain explique toutefois que malgré un environnement défavorable, il a réussi à préserver la solidité de ses fondamentaux et son positionnement sur les marchés internationaux.
Rougier rappelle que sa filiale congolaise a obtenu en septembre dernier la certification FSC, marquant ainsi une étape structurante : le groupe est désormais à 100% certifié FSC sur l'ensemble de ses activités forestières et industrielles en Afrique.
Au niveau des perspectives, dans un contexte d'incertitudes économiques et géopolitiques, Rougier redresse progressivement son niveau d'activité vers celui prévalant antérieurement aux impacts exogènes de 2025.
Valeurs associées
|15,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Deux semaines après le sacre du cheval français Hokkaido Jiel dans le Prix d'Amérique, treize cracks trotteurs, dont le nouveau champion du monde du trot attelé, vont s'affronter dans le Prix de France, une course de vitesse considérée comme la revanche de l'"Amérique". ... Lire la suite
-
Après un vendredi de répit bienvenu suivant deux jours de pluies diluviennes, l'Espagne et le Portugal se préparent pour le passage samedi d'une nouvelle dépression, baptisée Marta, dans des régions déjà éprouvées par des inondations impressionnantes. Les agences ... Lire la suite
-
Six personnes, dont un enfant de 5 ans, ont été légèrement blessées vendredi par un engin explosif lancé en plein jour dans un institut de beauté à Grenoble par des inconnus masqués, qui ont filmé et posté la scène sur les réseaux sociaux. Les faits se sont déroulés ... Lire la suite
-
Le géant agro-alimentaire Danone a élargi ses rappels de lait infantile pour inclure de nouveaux lots au Royaume-Uni et en Espagne, ont indiqué vendredi les agences alimentaires des pays concernés, tandis que des lots en Croatie et en Slovénie sont également touchés. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer