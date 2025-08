Rouge en vue à Wall Street entre droits de douane, Amazon et l'emploi

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en baisse après la nouvelle bordée de tarifs douaniers tirée par la Maison Blanche. Plusieurs dizaines de pays se sont vus imposer des droits de douane compris entre 10 et 41%. Les chiffres de l'emploi ont, en outre, montré des créations de postes plus faibles que prévu en juillet et celles de mai et juin ont été nettement révisées à la baisse. Ces données ont entraîné une chute des taux longs. Du côté des valeurs, Amazon a surpris défavorablement. À quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent 0,91% et 1,05%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains, pourtant bien lancés, ont fini par cédé du terrain pour la dernière séance du mois de juillet sous une pluie de résultats. Les investisseurs ont également leur esprit tourné vers les droits de douane qui doivent entrer en vigueur ce vendredi 1er août. Après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, Microsoft a brillé. Au rayon des statistiques, l'indice PCE a montré que l'inflation a poursuivi son rebond en juin . Le Dow Jones s'est replié de 0,74% à 44130 points et le Nasdaq s'est effrité de 0,03% à 21122 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les États-Unis ont créé 73 000 postes en juillet, contre un consensus de 106 000. Les chiffres pour juin et mai ont été révisés de 147 000 à 14 000 et de 144 000 à 19 000. Le taux de chômage est ressorti à 4,2%, à comparer avec un consensus de 4,2% et 4,1% en juin. Les salaires ont progressé de 3,9% en rythme annuel en juillet après une hausse de 3,7% en juin. Les économistes anticipaient en moyenne une augmentation de 3,8%.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en juillet sera publié à 15h45 et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juillet à 16h00.

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon est attendu dans le rouge en raison de la performance décevante du cloud. Au deuxième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 18,2 milliards de dollars, soit 1,68 dollar par action, contre un profit de 13,5 milliard de dollars ou 1,26 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,33 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 14,7 à 19,2 milliards de dollars et il a largement dépassé le consensus de 17 milliards de dollars.

Apple

Apple a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à de solides ventes d'iPhone. La firme à la pomme a généré au troisième trimestre, clos fin juin, un bénéfice net de 23,43 milliards de dollars, soit 1,57 dollar par action, contre respectivement 21,45 milliards et 1,40 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,43 dollar par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 9,6%, à 94 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes du marché : 89,54 milliards de dollars.

Coinbase

La plate-forme d'échange de cryptomonnaies, Coinbase, a présenté des résultats supérieurs aux attentes, mais des revenus décevants. Au deuxième trimestre, elle a affiché un bénéfice net de 1,43 milliard de dollars, soit 5,14 dollars par action, contre un profit net de 36 millions de dollars ou 1,14 par action, un an plus tôt.

Exxon Mobil

Exxon Mobil a généré un bénéfice de 7,1 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2025, soit 1,64 dollar par action. Sur un an, il est en recul par rapport à l'année dernière à la même période : 9,2 milliards de dollars, soit 2,14 dollars par actions. Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation s'est élevé à 11,5 milliards de dollars contre 10,6 milliards de dollars l'an dernier. Les distributions aux actionnaires ont totalisé 9,2 milliards de dollars, dont 4,3 milliards de dollars de dividendes et 5 milliards de dollars de rachats d'actions, conformément à son plan.

Kimberly-Clark

Kimberly-Clark, dont le titre avance de près de 5% en avant-Bourse, a vu ses ventes organiques augmenter de 3,9% au deuxième trimestre. Le fabricant des mouchoirs Kleenex a enregistré sa meilleure croissance de volume depuis cinq ans, dans un contexte de baisse des prix. Le Bpa ajusté se situe à 1,92 dollar, supérieur au consensus qui ciblait 1,67 dollar. La croissance du BPA ajusté pour 2025 devrait se situer dans une fourchette basse à moyenne à un chiffre, à comparer avec un consensus misant sur une croissance nulle à positive à taux de change constants.

Moderna

Au lendemain de l’annonce de la suppression de 10 % de ses effectifs, Moderna a dévoilé des résultats trimestriels en baisse. Sur la période d’avril à juin, la perte nette du laboratoire s’est élevée à 825 millions de dollars, contre 1,279 milliard de dollars un an plus tôt. La perte nette par action diluée a suivi la même trajectoire en passant de 3,33 à 2,13 dollars par titre. Enfin, le chiffre d’affaires du groupe a chuté de 41,08 %, à 142 millions d’euros. Ce repli est essentiellement dû à la baisse des ventes de vaccins contre la Covid-19.

Southwest Airlines

Southewest Airlines a annoncé la nomination de Doug Brooks au poste de président indépendant du conseil d’administration à partir du 1er août. Il remplacera Rakesh Gangwal qui a décidé de quitter son poste en raison d’autres engagements. La société a également annoncé la création d’un nouveau comité de surveillance de la flotte destiné à soutenir le conseil d’administration dans la supervision de sa stratégie d’acquisition.

Tesla

Selon des données de la Plateforme Automobile, le mois dernier, les ventes de Tesla ont reculé de 26,57 % en France, pour un total de 1 307 unités écoulées. Depuis le 1er janvier, les ventes du groupe d'Elon Musk ont chuté de 38,52 %, à 13 230 unités, dans l'Hexagone alors que le marché automobile français a reculé de 7,91 %

UnitedHealth Group

UnitedHealth Group a annoncé l’arrivée de Wayne S. DeVeydt au poste de directeur financier à partir du 2 septembre 2025. Il remplacera John F. Rex qui est dans l’entreprise depuis 2012 et qui occupait ces fonctions depuis 2016. John F. Rex va rester chez UnitedHealth Group pour devenir conseiller stratégique du PDG.