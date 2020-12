Rothschild & Co vise les 100Md€ sous gestion

(NEWSManagers.com) - Alors qu'il vient de s'offrir la banque privée suisse Paris Bertrand, Rothschild & Co compte atteindre la barre des 100 milliards d' euros d' actifs sous gestion d' ici trois à cinq ans. Tel est le cap fixé par François Pérol, coprésident du comité exécutif de Rothschild & Co, ce mercredi. Une ambition forte pour l' activité de wealth & asset management, qui représente l' un des trois piliers de la banque. A ce jour, Rothschild & Co revendique un peu plus de 75 milliards d' euros sous gestion, grâce à ses implantations européennes (France, Suisse, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Italie et Monaco). Pour atteindre sa cible, l' établissement affirme qu'il va d'abord compter sur sa croissance organique. " Depuis 2017 et jusqu' à juin 2020, nous avons collecté 7,5 milliards d' euros nets d' actifs supplémentaires, sachant que toutes nos géographies sont en collecte positive" , souligne François Pérol. Sur les neuf premiers mois de 2020, la collecte a été de 2,3 milliards d' euros et devrait rester positive sur le dernier trimestre. " Notre croissance organique est bonne mais, pour atteindre notre objectif, nous avons besoin de la compléter par des acquisitions ciblées de banques qui partagent nos valeurs. Cela s' inscrit dans notre stratégie de construction d' une plate-forme paneuropéenne de banque privée" , relève le banquier.

Ces velléités d' extension se sont traduites en 2017 par la fusion avec Martin Maurel et aujourd' hui par l' acquisition de Pâris Bertrand, l' une des banques privées les plus en vogue sur la place de Genève. Créée en 2009 par Pierre Pâris et Olivier Bertrand, elle gère 630 millions de francs suisses pour le compte de 630 clients. En parallèle, elle dispose d' une petite activité de banque privée au Luxembourg (pays dans lequel Rothschild & Co n' officiait pas encore), ainsi que de trois offres de gestion d' actifs, à savoir LongRun Equity Fund, Pâris Bertrand Systematic Asset Management et Hermance Capital Partners Private Equity.

Au total, la Banque Pâris Bertrand dispose d' environ 6,5 milliards de francs suisses (6 milliards d' euros) d' actifs de ses clients en novembre 2020 (6 milliards de francs suisses hors double comptage).

" Nous nous attendons à des synergies de revenus car nos offres sont complémentaires. A titre d' exemple, nous pourrons proposer nos solutions de 'private equity' [Five Arrows, NDLR] aux clients de Pâris Bertrand, tandis que le fonds LongRun Equity sera offert à notre base de clients, en Suisse comme ailleurs" , précise François Pérol. Avec les synergies de coûts également attendues, Rothschild & Co s' attend à ce que l' opération soit très relutive. Les termes financiers de cette acquisition - dont la finalisation est attendue au premier semestre 2021 - n' ont pas été rendus publics. Toutefois, l' établissement précise que son ratio CET1 devrait diminuer d' environ 1%, à 18,6% (sur une base pro forma au 30 juin 2020).