Rothschild & Co recrute un gérant de portefeuille pour son bureau bruxellois

(NEWSManagers.com) - Rothschild & Co vient d'embaucher Sébastien Chaumetou comme gérant de portefeuille senior au sein de l'équipe de gestion conseil sous mandat de son bureau à Bruxelles. L'intéressé arrive d'ABN Amro, où il occupait un poste similaire depuis mi-2019. Entre 2014 et 2019, il a été gérant au sein de l'équipe conseil de Société Générale Private Banking Belgium. Ce Français, passé par l'ESCP Europe, a débuté sa carrière dans la vente de produits actions et de produits structurés chez ING Commercial Banking en Belgique.