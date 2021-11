Rothschild & Co profite du boom des fusions

(NEWSManagers.com) - La banque d'affaires Rothschild & Co a enregistré au troisième trimestre des revenus de 667 millions d'euros, un niveau inédit en croissance de 65% sur un an. Pour les neuf mois à fin septembre, les revenus du groupe dépassent les 2 milliards. L'envolée des fusions et acquisitions porte le chiffre d'affaires du groupe, puisque l'activité de conseil financier a engrangé 464 millions d'euros de commissions, en hausse de 77% sur un an. " Les revenus du quatrième trimestre dev[raie]nt être particulièrement élevés" , ajoute le groupe. Dans la banque privée et la gestion d'actifs, la collecte nette (+0,9 milliard), le rachat de Pâris Bertrand (+6,4 milliards) et un léger effet marché ont poussé les actifs sous gestion à 95,3 milliards à fin septembre, tandis les revenus du pôle ont progressé de 29% à 151 millions d'euros de revenus.