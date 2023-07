Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rothschild & Co: l'OPAS ouvre le 24 juillet information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'OPAS visant les actions Rothschild & Co, déposée par Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris d'Ile de France et Natixis pour le compte de Rothschild & Co Concordia, sera ouverte du 24 juillet au 8 septembre inclus.



Natixis se portera acquéreur, pour le compte de l'initiateur et par l'intermédiaire de son partenaire Oddo BHF SCA, des actions apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix d'offre portant sur la totalité des actions visées par l'offre.



L'initiateur prendra à sa charge dans le cadre d'une procédure de semi-centralisation les frais de négociation des actionnaires vendeurs à hauteur de 0,30% (hors taxes) du montant de l'ordre, dans la limite de 250 euros par dossier (incluant la TVA).





Valeurs associées ROTHSCHILD & CO Euronext Paris +0.13%