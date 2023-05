Rothschild & Co : distribution exceptionnelle de réserves de 8 euros par action

(AOF) - Dans le cadre du projet d'offre d'achat simplifiée annoncé par Concordia (holding de la famille Rothschild) en février, Rothschild & Co va mettre en œuvre une distribution exceptionnelle de réserves de 8 euros par action après la décision de conformité de l'offre par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et avant son ouverture. En conséquence, Concordia a l'intention de déposer son offre à un prix de 46,6 euros (distribution exceptionnelle attachée) par action.

Ce prix représente 48 euros, soit celui dévoilé en février lors de l'annonce du projet d'OPA simplifiée, moins le dividende ordinaire proposé de 1,4 euro par action qui sera payé le 31 mai 2023.

Ce prix de 46,6 euros serait alors ajusté à 38,6 euros (ex-distribution) à compter de la date du détachement de la distribution exceptionnelle de réserves.

Dans ce contexte, Concordia a l'intention d'acquérir des actions Rothschild & Co au prix de 46,6 euros (distribution exceptionnelle attachée) entre la publication du projet de note en réponse de Rothschild & Co et la date de la distribution exceptionnelle (avant l'ouverture de l'offre), dans la limite d'un nombre d'actions égal à 30% du nombre d'actions visées par l'offre (conformément au règlement général de l'AMF).

Le processus d'obtention des autorisations réglementaires requises dans le cadre de l'offre est en cours, avec une date cible de dépôt prévue pour le milieu de l'année 2023. L'offre reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires et de l'AMF. Des informations complémentaires seront mises à disposition dans la documentation qui sera publiée dans le cadre de l'offre qui sera soumise à l'examen et à l'autorisation de l'AMF.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Groupe de conseil financier indépendant créé il y a plus de deux siècles ;

- Revenus de 2,9 Md€, répartis entre le conseil pour 66 %, la banque privée et gestion d’actifs pour 25 % et le capital-investissement et dette privée (11,3 Mds€ d’actifs sous gestion) pour 9 % ;

- Modèle économique fondé sur trois piliers : le conseil : fortes positions à l’international - 6 ème rang mondial par les revenus et 4 ème par le nombre de transactions conclues - avec une approche globale entre fusions - acquisitions, conseil stratégique et restructuration de la dette / la banque privée et la gestion d’actifs (104 Mds€) : essentiellement en Europe / le capital-investissement et la dette privée (18,3 Mds€ d’actifs sous gestion) ;

- Historique de retour aux actionnaires et de croissance des revenus à long terme ;

- Renforcement du concert familial dans le capital, contrôlé à 54,1 % en actions et 68,2 % en droits de vote, David de Rothschild présidant le conseil de surveillance de 15 membres et Alexandre de Rothschild le conseil de gérance ;

- Solidité de la situation financière avec 3,3 Mds€ de capitaux propres, un Tier 1 élevé de 20,3% et des actifs liquides à 51 % du total des actifs.

Enjeux

- Stratégie spécifique pour chaque activité : conseil : renforcer la position de leader en Europe, accroître les parts de marché aux Etats-Unis, accélérer la croissance dans le reste du monde et dégager plus de synergies entre les activités (10 à 20 % des entrées de capitaux en gestion d’actifs proviennent du conseil et du capital investissement) / gestion d’actifs : accélérer la croissance dans les 3 pays cœur de métier (France, Suisse et Royaume-Uni), réduire les coûts et porter la marge autour de 80 %, dégager plus de synergies n poursuivre l’intégration de l’ex-Martin Maurel / capital investissement : accroitre les revenus récurrents, renforcer le positionnement de spécialiste des midcaps en Europe et Etats-Unis ;

- Stratégie d’innovation centrée sur la sécurité des systèmes d’information ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone d’ici 2030 : 70 % de réduction des émissions de CO2 vs 2018 via le transfert vers les techniques d’élimination du carbone et 91 d’électricité tirée de sources renouvelables / partenariats dans la biodiversité et la reforestation / élargissement de l’offre de fonds « verts » ;

- Intégration des acquisitions- le britannique Livingstone, spécialisé dans le conseil aux entreprises de taille moyenne, la banque suisse Pâris bertrand, la fintech française Scalens - et des implantations – en gestion privée en Espagne.

Défis

- Suivi de la valeur nette comptable par action, en hausse à fin juin à 45,19 € ;

- Forte disparité entre les marges, celle du capital-investissement étant très supérieure;

- Impact de l’inflation : maintien de conditions de marchés plus difficiles ;

- Après une hausse de 2 % des revenus et un recul de 28 % du résultat net au 1 er semestre, anticipations 2022 : conseil financier : poursuite des niveaux d’activité du 1 er semestre mais ralentissement du pipeline / banque privée et gestion d’actifs : prudence pour le reste de l’année mais revenus soutenus par les acquisitions récentes en France et en Suisse et par la hausse des taux / merchant banking : poursuite de la croissance des revenus récurrents et de la création de valeur ;

- Programme de rachat d’actions et acomptes sur le dividende de 3,79 € au titre de 2021.