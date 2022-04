Rothschild & Co change de patron pour sa gestion

(NEWSManagers.com) - La banque Rothschild & Co a annoncé, lundi, la nomination de Javed Khan en tant que managing partner de Rothschild & Co Gestion, son activité de gestion d’actifs. Javed Khan était jusqu’à présent responsable du Merchant Banking. Il travaillera aux côtés d’Alexandre de Rothschild, président exécutif, et de Robert Leitão et François Pérol, managing partners. Il remplace Marc-Olivier Laurent, qui a quitté ses fonctions, et rejoindra, en qualité de membre, le conseil de surveillance de Rothschild & Co, sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 19 mai 2022.