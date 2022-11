Rothschild & Co cède sa gestion d'actifs en Amérique du Nord à Wintrust

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier américain Wintrust (52 milliards de dollars d'encours) va acquérir les activités de gestion d'actifs de Rothschild & Co en Amérique du Nord. Les deux groupes ont annoncé avoir trouvé un accord pour cette opération.

Précisément, Great Lakes Advisors, filiale de Wintrust, s'est engagé à racheter Rothschild & Co Asset Management US et Rothschild & Co Risk Based Investments. Ces deux entités gèrent des encours cumulés de 8 milliards de dollars dans des stratégies actions pour le compte d'institutionnels et d'intermédiaires financiers. Les termes financiers de la transaction, dont la clôture est attendue début 2023, n'ont pas été dévoilés.

François Pérol, associé directeur de Rothschild & Co a indiqué qu'en ce qui concerne la gestion d'actifs et de fortune, la firme se concentrera sur le développement de cette activité en Europe. Elle y gère un peu plus de 18 milliards de dollars.