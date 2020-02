Rothschild & Co AM réorganise sa gamme de fonds

(NEWSManagers.com) - Rothschild & Co Asset Management Europe a réorganisé son offre de fonds ouverts, annonce la société de gestion ce lundi 10 février. Sa maison mère Rothschild & Cie Banque avait fusionné avec Martin Maurel Banque en 2017.

La gamme tournera désormais autour de quatre " marques fortes " : Conviction, Valor, Thematic et 4Change.

La gamme Conviction regroupe les fonds mettant en œuvre une gestion active en actions, taux et diversifiés. " Elle se caractérise par des prises de position fortes des gérants au regard de leurs anticipations de marchés et de l' analyse des valeurs composant leurs univers d' investissement. Les fonds sont investis principalement en euros et dotés d' un indice de référence " , détaille un communiqué.

La gamme Valor se caractérise par une gestion " carte blanche " , sans contrainte d' indice de référence ou de zone géographique. Ces portefeuilles sont investis sur l' ensemble des classes d' actifs, sans biais sectoriel ou de style.

La gamme Thematic recouvre les fonds actions ou obligations investis sur des thématiques comme l' immobilier coté, le vieillissement de la population ou encore les mines d' or. Elle inclut les fonds Martin Maurel Pierre Capitalisation, renommé R-co Thematic Real Estate, Martin Maurel Senior Plus, renommé R-co Thematic Silver Plus, R-co Mines d' Or, renommé R-co Thematic Gold Mining, et R-co Families and Entrepreneurs, renommé R-co Thematic Family Businesses. Deux autres projets sont à l' étude, l' un sur les actions, l' autre sur les obligations, précise une porte-parole de la société interrogée par NewsManagers.

Enfin, 4Change rassemble les fonds visant à allier performance financière, sélection ESG renforcée et recherche d' impact au cœur de leurs stratégies. Elle se compose notamment des fonds climat R-co 4 Change Climate Equity Europe et de R-co 4Change Climate Credit Euro. En octobre dernier, la société avait aussi lancé le compartiment R-co 4Change Impact Finance, dédié au financement des institutions de microfinance dans les pays émergents.

" Si les marques Conviction et Valor s' entendent davantage comme des stratégies de cœur de portefeuille, les fonds Thematic et 4Change constituent de véritables outils de diversification " , explique Didier Bouvignies, associé gérant, directeur des gestions, Rothschild & Co Asset Management Europe.

En complément, deux gammes supplémentaires sont disponibles pour les besoins de clientèles spécifiques : la gamme OPAL, dédiée aux réseaux de distribution cherchant des solutions d' investissement en architecture ouverte ; la gamme RMM (pour Rothschild Martin Maurel), conçue pour la clientèle privée du groupe.

Dans le sillage de cette réorganisation, la société de gestion a renommé plusieurs fonds " afin d' améliorer leur lisibilité, tant sur la stratégie mise en place que sur l' objectif du produit " , selon le communiqué. Les fonds destinés principalement à la distribution en Europe adoptent le préfixe " R-co " puis le nom de la gamme. Les expertises de Rothschild & Co Asset Management Europe étant vendues à l' international, l' essentiel des noms des fonds a été traduit en anglais. On notera aussi la disparition de la mention " Martin Maurel " pour les fonds initialement gérés par cette maison.

La réorganisation n' a pas donné lieu à la fermeture de fonds, assure une porte-parole de la société. " Nous étudierons au cas par cas la possibilité de fusionner certains fonds aux profils semblables " , ajoute-t-elle.