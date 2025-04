Rothschild & Co AM recrute une responsable commerciale en Italie

Rothschild & Co Asset Management vient de recruter Sabrina Ferrata en tant que responsable commerciale dédiée à la clientèle institutionnelle, selon un communiqué diffusé en Italie.

L’intéressée vient de Mercer où elle était senior commercial leader . Avant cela, elle a travaillé chez Allianz Global Investors pour développer l’activité institutionnelle. Encore avant, elle était commerciale au sein de Pioneer (racheté par Amundi).

Sabrina Ferrata travaillera au service de la clientèle wholesale et institutionnelle de Rothschild & Co AM, aux côtés de Giovanni Balducci, Enrico Zulpo et Benedetta Cosi, sous la direction d’Alessio Coppola, responsable des ventes pour l’Europe du Sud.

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’une dynamique de croissance dans toute l’Europe du Sud, qui a représenté 25?% de la collecte nette de Rothschild & Co AM en 2024. « Ces 18 derniers mois, nous avons collecté plus de 1,5 milliard d’euros en Europe du Sud », confirme Alessio Coppola.

Laurence Marchal