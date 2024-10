Rothschild & Co AM recrute un gérant actions de Covéa Finance

Rothschild & Co Asset Management vient de recruter Grégoire du Mesnil en tant que gérant actions européennes. L’intéressé vient de Covéa Finance, où il était gérant de fonds actions depuis 2018. Avant cela, il a travaillé un an chez Montpensier Finance, en tant que consultant pour l’équipe de gestion actions. Entre 2015 et 2016, il était gérant de fonds chez GAM à Zurich et travaillait sur le fonds GAM Multistock Europe Focus Fund.

Précédemment, entre 2011 et 2015, Grégoire du Mesnil a travaillé chez Edale Capital, comme analyste et gérant de fonds actions à Londres, après avoir officié sept ans comme analyste actions chez Sloane Robinson, également dans la capitale britannique.

Laurence Marchal