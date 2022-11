Rothschild & Co AM nomme un responsable pour le marché espagnol

(NEWSManagers.com) - Rothschild & Co Asset Management Europe, branche de gestion d'actifs de Rothschild & Co, a nommé Lorenzo Gallardo en qualité de responsable pays pour l'Espagne. Il est rattaché à Alessio Coppola, responsable pour l'Europe du sud. Lorenzo Gallardo a évolué précédemment chez Amundi et Legg Mason dans des postes de ventes et de relations clients.