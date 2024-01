Rothschild & Co AM : collecte record de 5,4 milliards d’euros en 2023

(AOF) - Rothschild & Co Asset Management a enregistré une collecte nette de 5,4 milliards d’euros en 2023. Les encours sous gestion de la société de gestion du groupe Rothschild & Co ont ainsi atteint 31 milliards d’euros, en progression de 34% sur un an. Elle explique que cette dynamique de collecte a principalement été portée par la classe d’actifs obligataire grâce notamment au succès de sa huitième génération de fonds à échéance, R-co Target 2028 IG. Il affiche 1,5 milliard de collecte sur l'année.

Le fonds R-co Conviction Credit Euro soutient également cette progression avec 700 millions d'euros de collecte sur cette même période, portant ses actifs sous gestion à 2,2 milliards d'euros.

La gestion diversifiée constitue également un contributeur majeur à ces bons résultats, le fonds R-co Valor dépassant les 4,2 milliards d'euros sous gestion, soit une progression de 600 millions d'euros sur l'année.

"Tous les pays sur lesquels la société de gestion est présente contribuent positivement à la collecte 2023, avec une accélération significative du développement de la distribution en dehors de France, et notamment au Benelux, en Allemagne, en Italie et en Espagne", précise la société.

En 2024, Rothschild & Co Asset Management "entend confirmer sa position de leader sur la classe d'actifs obligataire, avec l'élargissement de la commercialisation de ses deux nouvelles générations de fonds à échéance R-co Target 2027 HY et R-co Target 2029 IG".