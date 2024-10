Rothschild & Co AM affiche une collecte semestrielle de 2,6 milliards d’euros

(AOF) - Rothschild & Co Asset Management a enregistré un premier semestre de collecte nette de 2,6 milliards d’euros, portant ses encours sous gestion à 35 milliards d’euros, soit une progression de 6 % depuis janvier 2024. La société de gestion du groupe Rothschild & Co précise que le marché français représente à lui seul plus de la moitié de cette progression, tant sur les segments de clientèle institutionnelle, de sélectionneurs de fonds que de conseillers en gestion de patrimoine et réseaux financiers.

Elle ajoute que les zones d'Europe du Nord (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Allemagne et Suisse) et du Sud (Italie et Espagne) se répartissent équitablement le reste de la collecte sur cette même période.

D'ici la fin de l'année, Rothschild & Co Asset Management entend conserver cette dynamique. "Plusieurs nouveaux fonds vont ainsi prochainement voir le jour, notamment sur le segment obligataire à haut rendement court terme, mais aussi au sein de nos offres de fonds à échéance, en gestion actions européennes ainsi qu'en gestion sous mandat", détaille le gestionnaire d'actifs.