Rothschild & Co AM accueille un responsable relations partenaires
information fournie par Agefi Asset Management 27/01/2026 à 08:15

Rothschild & Co Asset Management vient d’accueillir Sacha Brajtman au sein de son équipe commerciale en France en tant que responsable relations partenaires. Il vient muscler l’équipe dédiée à la distribution, sous la responsabilité d’Adrien Rollando, directeur de la distribution France chez Rothschild & Co AM. Il sera en charge du développement sur la région Centre et la région parisienne.

Sacha Brajtman travaille chez Rothschild depuis un an en tant qu’executive sales support. Il connaît bien la maison pour y avoir réalisé plusieurs stages. Il a aussi travaillé quelques mois chez Mimco Asset Management.

