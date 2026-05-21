Ross Stores revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une demande qui résiste

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La chaîne de magasins discount Ross Stores

ROST.O a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires à périmètre constant et de bénéfices, misant sur la résilience de la demande pour ses vêtements et accessoires à prix réduits malgré les incertitudes macroéconomiques qui pèsent sur l'horizon.

Il table désormais sur une hausse des ventes annuelles à magasins comparables de 6% à 7%, contre une prévision antérieure de 3% à 4%.

Ross prévoit également un bénéfice par action de 7,50 à 7,74 dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision précédente de 7,02 à 7,36 dollars.