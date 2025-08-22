Ross Stores : prudence sur ses prévisions

(AOF) - Au premier semestre 2025, les ventes de Ross Stores ont légèrement augmenté pour atteindre 10,5 milliards de dollars, contre 10,14 milliards de dollars il y a un an à la même période. Les ventes des magasins comparables sur les six premiers mois de 2025 ont augmenté de 1%. Le bénéfice net s'élève à 987 millions de dollars contre 1,01 milliard de dollars. Le bénéfice par action ressort à 3,03 dollars contre 3,05 dollars au premier semestre 2024. Sur un an, le résultat opérationnel a aussi légèrement reculé. Il passe de 1,25 à 1,24 milliard de dollars.

Quant à ses perspectives pour 2025, Jim Conroy, CEO de Ross Stores reste prudent, compte tenu de l'incertitude liée à l'environnement macroéconomique.

Pour les troisième et quatrième trimestres, l'entreprise américaine de grands magasins hard-discount prévoit une croissance des ventes en magasin comparable de 2 à 3%. Si le deuxième semestre de 2025 se conforme à ces prévisions de ventes, le bénéfice par action pour le troisième trimestre devrait se situer entre 1,31 et 1,37 $ contre 1,48 dollar l'année dernière, et entre 1,74 et 1,81 dollar pour le quatrième trimestre contre 1,79 dollar en 2024.

Sur la base de nos résultats du premier semestre et des prévisions pour le second semestre, le bénéfice par action sur l'exercice 2025 devrait se situer entre 6,08 et 6,21 dollars, contre 6,32 dollars l'an dernier.

