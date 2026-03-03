Ross Stores prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur à ses estimations grâce à la bonne tenue de la demande de vêtements à prix réduits

Ross Stores ROST.O a prévu des ventes annuelles supérieures aux estimations de Wall Street mardi, pariant que la demande de vêtements et d'accessoires à prix réduits se maintiendra même si l'incertitude macroéconomique menace.

Les actions du distributeur à bas prix ont augmenté d'environ 6 % dans les échanges après les heures de bureau après avoir également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 2,55 milliards de dollars pour les exercices 2026 et 2027.

Dans un contexte d'inflation persistante et d'incertitude quant à la politique commerciale, les consommateurs soucieux de la valeur se sont tournés vers les chaînes de magasins à bas prix pour acheter des produits de marque à des prix inférieurs, ce qui a permis de maintenir la fréquentation des magasins.

Ross a investi dans le marketing pour attirer la demande sur un marché hors prix très concurrentiel, et les dirigeants ont déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats qu'ils ont également travaillé avec les fournisseurs pour gérer l'impact des droits de douane sur des catégories telles que les articles ménagers.

Le distributeur californien est confronté à la concurrence de rivaux tels que TJX TJX.N , Burlington Stores BURL.N , des chaînes de mode rapide telles que Shein et le marché numérique Amazon AMZN.O , qui développent leurs offres de rabais.

La croissance des dépenses dans les chaînes de magasins à prix cassés est l'une des plus fortes dans le secteur de la vente au détail, avec des gains dans tous les segments de revenus, récemment menés par les acheteurs à faible revenu, mais avec une croissance solide des ménages à revenu moyen et élevé également, a déclaré Michael Gunther, SVP de la recherche et de l'intelligence de marché chez ConsumerEdge.

La semaine dernière, son rival TJX TJX.N a prévu des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux attentes, citant les inquiétudes liées à la baisse des achats discrétionnaires en raison de l'augmentation du coût de la vie.

La marge d'exploitation du quatrième trimestre était de 12,3 %, contre 12,4 % l'année dernière.

Pour le trimestre des fêtes, les ventes comparables de Ross ont augmenté de 9 %, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 4,03 %, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel s'est élevé à 2 dollars par action, dépassant les estimations de 1,90 dollar par action.

Ross prévoit une croissance annuelle des ventes à magasins comparables de 3 à 4 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 3,05 %.

La société prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 7,02 et 7,36 dollars, ce qui est inférieur aux estimations moyennes de 7,21 dollars.