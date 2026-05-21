Ross revoit ses prévisions annuelles à la hausse alors que les consommateurs continuent de privilégier le rapport qualité-prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action, réécriture de l'ensemble du texte)

Le distributeur à bas prix Ross Stores

ROST.O a relevé jeudi ses prévisions annuelles de ventes comparables et de bénéfices , misant sur une demande résiliente pour ses vêtements et accessoires à prix réduits malgré l'incertitude macroéconomique qui plane.

L'action de la société a progressé d'environ 6 % en séance prolongée.

Les détaillants à prix réduits comme Ross Stores continuent d'attirer les consommateurs soucieux de leur budget à la recherche de bonnes affaires, alors que les pressions inflationnistes persistantes pèsent sur les dépenses des ménages.

“Nous avons constaté une augmentation significative du nombre de clients en magasins comparables, tous niveaux de revenus, origines ethniques et tranches d’âge confondus, y compris chez les jeunes clients”, a déclaré le directeur général Jim Conroy lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Son concurrent TJX a également suivi cette tendance mercredi, en re ant ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices à magasins comparables, misant sur une demande soutenue pour ses offres à prix avantageux.

Ross prévoit désormais une hausse de 6 % à 7 % de ses ventes annuelles à magasins comparables, contre une prévision antérieure de 3 % à 4%.

Elle prévoit également un bénéfice par action annuel compris entre 7,50 et 7,74 dollars, contre une prévision précédente de 7,02 à 7,36 dollars.

Pour le premier trimestre clos le 2 mai, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 17 %. Elles avaient été modérées au cours de la même période l'année dernière.

La société a annoncé un bénéfice trimestriel de 2,02 dollars par action, dépassant les estimations de 1,73 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.