Rosneft intente une nouvelle action en justice contre l'Allemagne au sujet de la raffinerie de Schwedt, rapporte Politico

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La compagnie pétrolière russe Rosneft ROSN.MM a une nouvelle fois saisi un tribunal allemand pour contester la mise sous tutelle de ses filiales allemandes, qui détiennent une participation majoritaire dans la raffinerie PCK Schwedt, a rapporté mercredi le site d'information Politico.

La Cour administrative supérieure de Berlin-Brandebourg n'était pas immédiatement disponible pour commenter. Le ministère allemand de l'Économie n'a pas immédiatement réagi par téléphone.

Rosneft a déposé cette plainte le 30 mars afin de respecter un délai fixé en réponse à une décision du ministère allemand de l'Économie prise fin février, qui plaçait les filiales de la société russe sous tutelle, a rapporté Politico, citant un porte-parole du tribunal.

La décision de les placer sous administration fiduciaire s'inscrivait dans le cadre des efforts visant à établir un contrôle à long terme, le cadre précédent exigeant que le contrôle de l'État soit renouvelé tous les six mois.

Rosneft avait déjà intenté une action en justice contre la mise sous tutelle précédente en 2022, mais sans succès.