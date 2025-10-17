Rosenblatt réduit le PT de Comcast en raison de l'intensification de la concurrence dans le domaine du haut débit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 octobre - ** Rosenblatt réduit les prévisions de Comcast ( CMCSA.O ) de 33 $ à 38 $, soit une hausse de 12,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier indique que le principal moteur de flux de trésorerie de la société, la large bande, est confronté à une tendance à long terme de concurrence croissante sur un marché qui semble presque saturé
** Cependant, elle affirme qu'une scission de la plupart des activités de réseaux de télévision de Comcast, à venir (Versant), pourrait aider les actions de la société
** 14 des 32 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et deux à "vendre"; leur estimation médiane est de 39 $ - données compilées par LSEG
** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé d'environ 22% depuis le début de l'année
