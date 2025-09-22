Rosenblatt augmente le PT de CrowdStrike sur la base d'un retour d'information positif de la part des clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 septembre - ** Rosenblatt relève son estimation de la valeur de CrowdStrike Holdings CRWD.O à 550 $, contre 490 $ auparavant
** La société de courtage enregistre une croissance annuelle de 21 % suite aux commentaires encourageants des partenaires et des clients lors de la conférence annuelle Fal.Con de CrowdStrike
** "Nous pensons que cette confiance accrue est le fruit de conversations approfondies avec des partenaires et des clients dans le hall d'exposition de Fal.con, qui ont constamment noté que les produits sont faciles à vendre et ont exprimé une grande satisfaction à l'égard des offres" - Rosenblatt
** 34 des 55 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus, 20 à "conserver" et un à "vendre"; le prix médian est de 500 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action CRWD a progressé de 46,9 % depuis le début de l'année
