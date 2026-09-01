Rosenblatt attribue la note “acheter” à Uber et “neutre” à Lyft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** La société de courtage Rosenblatt lance la couverture d'Uber UBER.N avec une recommandation “Achat” et un objectif de cours de 100 $; celle de Lyft LYFT.O avec une recommandation “Neutre” et un objectif de cours de 19 $

** Le nouveau cours cible d’Uber représente un potentiel de hausse d’environ 33% par rapport au dernier cours de clôture de l’action; celui de Lyft représente un potentiel de hausse d’environ 14% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Selon la société de courtage, le calendrier de disruption lié aux véhicules autonomes (AV) est plus long que ce que le marché craignait initialement, et la stratégie de partenariats multiples d’Uber est bien placée pour capter du volume, quelle que soit l’évolution de la dynamique de l’offre

** L’ajout d’une expansion internationale par le biais d’acquisitions diversifie l’activité, mais ne comble pas l’écart concurrentiel fondamental de Lyft

** Le risque lié aux véhicules autonomes est jugé plus préoccupant pour Lyft que pour Uber, en raison du réseau de chauffeurs de Lyft, davantage banalisé, et de sa taille plus modeste

** 45 des 52 sociétés de courtage attribuent à UBER la note “acheter” ou supérieure, six la note “conserver” et une la note “vendre”; le cours cible médian est de 18 $ – données compilées par LSEG

** 18 des 50 sociétés de courtage attribuent à LYFT la note “acheter” ou supérieure, 30 “conserver” et deux “vendre” ou inférieure; le cours cible médian est de 18 $

** À la dernière clôture, UBER affichait une baisse d’environ 7% depuis le début de l’année, tandis que LYFT progressait d’environ 13%