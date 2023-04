Roselyne Bachelot : «Je dis non à plus de décentralisation car ce serait une course à l’échalote»

Roselyne Bachelot, ministre de la Culture de 2020 à 2022. (© AFP)

Roselyne Bachelot, ministre de la Culture de 2020 à 2022, a accordé un entretien au Revenu. Après 682 jours passés au ministère de la Culture sous la présidence d'Emmanuel Macron, elle nous explique pourquoi elle parle de «bal des hypocrites».

Avant d’entrer au gouvernement de Jean Castex, Roselyne Bachelot a été ministre sous la présidence de Jacques Chirac (en charge de l’Écologie) et de celle de Nicolas Sarkozy (en charge de la Santé et des Sports puis des Solidarités). Elle a également été députée et députée européenne et a occupé plusieurs mandats locaux. Elle est aujourd’hui éditorialiste dans différents médias. Elle a publié de nombreux livres dont La Petite Fille de la Ve (Flammarion) et Corentine (Plon).

Dans votre livre, 682 jours – Le Bal des hypocrites (Plon), qui relate les deux années passées comme ministre de la Culture, vous utilisez souvent des expressions comme «mission commando», «close combat». À vos yeux, être ministre, c’est se battre ? Contre qui ? Contre quoi ?

Roselyne Bachelot : J’ai toujours été une combattante. Le combat habite ma vie. Sans doute parce que mes parents et mes grands-parents étaient résistants et que j’ai été nourrie dans cette idée. Être une ministre de combat ne signifie pas combattre contre les autres, mais combattre pour des idées et garder son intégrité. Quand je monte à l’assaut, c’est pour entraîner avec moi, pour convaincre.

Dans ma vie politique, j’ai vécu des périodes où je me suis retrouvée seule. Notamment au sein de mon propre camp politique. En 1991, j’étais seule de mon groupe à l’Assemblée nationale à voter la loi «Tabac