Roper Technologies revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 octobre - ** Les actions de l'éditeur de logiciels Roper Technologies ROP.O chutent de 9,4 % à 460,92 $
** La société réduit ses prévisions de bénéfices annuels
** ROP prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 19,90 et 19,95 dollars, contre 19,90 à 20,05 dollars précédemment
** La société a investi 1,3 milliard de dollars dans des acquisitions au cours du troisième trimestre
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 2,1 % cette année
