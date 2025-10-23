 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 242,36
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Roper Technologies revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de l'éditeur de logiciels Roper Technologies ROP.O chutent de 9,4 % à 460,92 $

** La société réduit ses prévisions de bénéfices annuels

** ROP prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 19,90 et 19,95 dollars, contre 19,90 à 20,05 dollars précédemment

** La société a investi 1,3 milliard de dollars dans des acquisitions au cours du troisième trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 2,1 % cette année

Valeurs associées

ROPER TECHNOLOGI
459,8000 USD NASDAQ -9,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank