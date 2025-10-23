information fournie par Reuters • 23/10/2025 à 15:39

Roper Technologies revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

23 octobre - ** Les actions de l'éditeur de logiciels Roper Technologies ROP.O chutent de 9,4 % à 460,92 $

** La société réduit ses prévisions de bénéfices annuels

** ROP prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 19,90 et 19,95 dollars, contre 19,90 à 20,05 dollars précédemment

** La société a investi 1,3 milliard de dollars dans des acquisitions au cours du troisième trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 2,1 % cette année