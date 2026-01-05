Roper Technologies en baisse ; Mizuho revoit à la baisse sa notation et réduit son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de la société de logiciels Roper Technologies ROP.O en baisse de 1,4% à 428,37 $

** Le courtier Mizuho abaisse la note de ROP de "neutre" à "sous-performance"; réduit son objectif de cours à 419 $ contre 510 $

** Mizuho s'attend à ce que la valorisation reste sous pression car la prolifération de l'IA est encore précoce, ce qui pourrait retarder la prise de décision concernant les grands logiciels

** La société de courtage indique que les perspectives commerciales américaines pourraient s'améliorer avec l'allègement de la pression tarifaire, et que les industries pourraient s'orienter vers des tendances plus cycliques, laissant les entreprises telles que Roper, qui dépendent largement de la demande non cyclique, sous-performer

** 13 des 21 sociétés de courtage qui couvrent l'action l'évaluent à "acheter" ou plus, 5 à "conserver" et 3 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 560 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont baissé de 14,4 % en 2025