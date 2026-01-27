 Aller au contenu principal
Roper Technologies chute après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a manqué les estimations
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de la société de logiciels Roper Technologies ROP.O baissent de 14,8 % à 348,37 $

** La société annonce un chiffre d'affaires de 2,06 milliards de dollars au 4ème trimestre, contre une estimation moyenne de 2,08 milliards de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** Prévisions du BPA ajusté du T1 2026 entre 4,95 et 5,00 $, par rapport aux estimations de 5,18 $

** En 2025, l'action a chuté de 14,4 %

