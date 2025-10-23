Roper revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison des coûts d'acquisition

L'éditeur de logiciels Roper Technologies ROP.O a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, car il s'attend à des coûts plus élevés liés aux acquisitions au troisième trimestre.

Les actions de la société ont chuté d'environ 4 % dans les échanges avant bourse.

La société basée à Sarasota, en Floride, s'est développée en grande partie par le biais d'acquisitions, s'imposant comme un fournisseur de logiciels et de solutions automatisées pour une variété de secteurs, y compris les soins de santé, le transport et l'éducation.

Roper prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 19,90 et 19,95 dollars pour l'année, contre une prévision précédente de 19,90 à 20,05 dollars. Ces prévisions tiennent compte d'une dilution d'environ 10 cents du bénéfice par action ajusté due aux acquisitions trimestrielles.

La société a déclaré avoir consacré 1,3 milliard de dollars à des acquisitions au cours du troisième trimestre.

Son unité commerciale DAT Freight & Analytics a déclaré en juillet qu'elle achèterait Convoy Platform à Flexport pour sa technologie avancée d'automatisation et de mise en correspondance du fret.

Roper a également acquis Orchard Software au cours du troisième trimestre. Cette nouvelle acquisition est en cours d'intégration dans son activité de logiciels de laboratoire Clinisys afin de renforcer sa position sur le marché.

La société prévoit que le bénéfice ajusté du quatrième trimestre se situera entre 5,11 et 5,16 dollars par action, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 5,25 dollars. Cette prévision tient compte d'un impact de 5 cents provenant de petites acquisitions.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre clos le 30 septembre a augmenté de 14 % pour atteindre 2,02 milliards de dollars, ce qui est conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG. La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 5,14 dollars, dépassant les estimations de 5,11 dollars.

Roper a également dévoilé jeudi un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars.