Roper revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison des coûts d'acquisition

Roper Technologies ROP.O a réduit ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, car elle s'attend à des coûts plus élevés liés aux acquisitions au troisième trimestre, ce qui a entraîné une baisse de 7% des actions de l'entreprise de logiciels.

L'entreprise s'est développée en grande partie par le biais d'acquisitions, s'imposant comme un fournisseur de logiciels et de solutions automatisées dans divers secteurs, notamment la santé, les transports et l'éducation.

Roper dispose de plus de 5 milliards de dollars de capitaux pour des fusions et des acquisitions au cours des 12 prochains mois .

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 19,90 et 19,95 dollars pour l'année, contre 19,90 à 20,05 dollars prévus précédemment. Ces prévisions tiennent compte d'une dilution d'environ 10 cents du bénéfice par action ajusté due aux acquisitions trimestrielles.

La société a déclaré avoir consacré 1,3 milliard de dollars à des acquisitions au cours du troisième trimestre.

"Nos bénéfices sous-jacents tendent vers le haut de la fourchette de nos prévisions précédentes malgré la fermeture du gouvernement et certains retards dans le calendrier de Neptune", a déclaré le directeur général Neil Hunn dans un communiqué.

L'unité de comptage d'eau de Roper, Neptune, est confrontée à des retards dans certains déploiements de services publics de distribution d'eau. Le nouveau tarif du cuivre, qui est entré en vigueur le 1er août sur le site , a également provoqué des perturbations à court terme chez Neptune.

L'entreprise Deltek, spécialisée dans les contrats gouvernementaux, a connu un ralentissement en septembre, les agences ayant interrompu leurs activités avant la fermeture des bureaux.

Selon les données compilées par LSEG , le bénéfice ajusté du quatrième trimestre devrait se situer entre 5,11 et 5,16 dollars par action, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 5,25 dollars. Cette prévision tient compte d'un impact de 5 cents provenant de petites acquisitions.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre clos le 30 septembre a augmenté de 14 % pour atteindre 2,02 milliards de dollars, ce qui est conforme aux estimations des analystes. La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 5,14 dollars, dépassant les estimations de 5,11 dollars.

Roper a également dévoilé jeudi un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars.