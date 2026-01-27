Roper prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux estimations en raison de la faiblesse de la demande de marchés publics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roper Technologies ROP.O a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour 2026 inférieurs aux estimations de Wall Street mardi, citant une demande plus faible dans son unité de passation de marchés publics Deltek, ce qui a faitchuter les actions de la société de 14,9% .

La société de logiciels a prévu une croissance totale du chiffre d'affaires d'environ 8 % pour l'année, contre des estimations d'environ 9 %.

Les perspectives reflètent une vision "plus appropriée et plus équilibrée" après que les derniers trimestres ont été décevants en raison de l'incertitude qui règne chez Deltek, a déclaré le directeur général Neil Hunn.

Les futures fermetures du gouvernement américain pourraient avoir un impact supplémentaire sur l'entreprise, Deltek ayant enregistré un ralentissement en septembre après que les agences ont interrompu leurs activités avant la dernière fermeture.

Roper prévoit également des bénéfices ajustés entre 21,30 et 21,55 dollars par action en 2026, inférieurs aux estimations des analystes de 21,65 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Pour le premier trimestre de l'année, la société prévoit un bénéfice ajusté de 4,95 à 5,00 dollars par action, inférieur aux estimations de 5,18 dollars par action. En octobre, Roper avait réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025 , principalement en raison de l'augmentation des coûts liés aux récentes acquisitions.

Entre-temps, la société a déclaré des revenus de 2,06 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant légèrement les estimations des analystes de 2,08 milliards de dollars.

M. Hunn a déclaré que les résultats ont été affectés par la baisse des revenus des licences perpétuelles, ce qui a entraîné une croissance organique plus faible dans le segment des logiciels d'application.

Le bénéfice ajusté pour le trimestre s'est élevé à 5,21 dollars par action, dépassant les estimations de 5,14 dollars par action.