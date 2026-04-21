Rondes de santé : Un médicament d'Actuate Therapeutics améliore les chances de survie dans un essai sur le cancer du pancréas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Bonjour aux lecteurs de Rondes de santé! Aujourd'hui, nous mettons en lumière un médicament expérimental qui s'avère prometteur contre l'un des cancers les plus difficiles à traiter, le cancer du pancréas avancé. Nous évoquons également une étude selon laquelle l'intelligence artificielle n'est pas tout à fait prête à remplacer les cliniciens humains pour documenter les visites des patients, ainsi qu'une autre étude sur les risques graves pour la santé de l'exposition à la fumée des incendies de forêt.

Un nouveau médicament améliore la survie des patients atteints d'un cancer du pancréas avancé

Selon les résultats d'un essai à mi-parcours, les patients atteints d'un cancer du pancréas avancé qui ont reçu un médicament expérimental mis au point par Actuate Therapeutics en association avec une chimiothérapie sont deux fois plus nombreux à être en vie après un an que ceux qui ont été traités uniquement par chimiothérapie.

Au bout d'un an, 44 % des patients ayant reçu l'elraglusib d'Actuate étaient en vie, contre 22 % de ceux qui n'avaient reçu que la chimiothérapie, ont rapporté les chercheurs dans Nature Medicine .

Dans l'essai de 233 patients mené en Amérique du Nord et en Europe, environ 13 % des patients du groupe traité par le médicament étaient en vie à deux ans. Aucun des patients ayant reçu le traitement de chimiothérapie standard n'a survécu aussi longtemps.

Le médicament a réduit de 38 % le risque de décès au cours de la période d'étude, les patients ayant reçu l'elraglusib vivant en moyenne 10,1 mois, contre 7,2 mois pour ceux qui n'ont reçu que la chimiothérapie.

"Le cancer du pancréas reste l'une des tumeurs solides les plus difficiles à traiter, mais ces résultats permettent un optimisme prudent pour les patients", a déclaré dans un communiqué le Dr Devalingam Mahalingam de la Northwestern University (Illinois), responsable de l'étude.

L'elraglusib agit en inhibant une protéine appelée GSK-3 bêta qui favorise la survie des cellules cancéreuses, la croissance des tumeurs et l'évasion immunitaire.

"Bien que ces résultats doivent être confirmés par des essais de phase 3, l'observation d'une amélioration de la survie dans un cancer aussi difficile à traiter est encourageante", a déclaré M. Mahalingam.

"Étant donné le nouveau mécanisme de ce médicament, ces résultats soulèvent la possibilité d'une application plus large dans d'autres types de tumeurs."

Les humains rédigent toujours de meilleures notes cliniques que les scribes de l'IA

Bien que les outils d'intelligence artificielle qui génèrent des notes cliniques modifient la façon dont les médecins documentent les visites des patients, les humains font encore mieux, ont rapporté des chercheurs à San Francisco lors de la réunion annuelle de l'American College of Physicians .

Les "scribes d'intelligence artificielle ambiante" travaillent discrètement en arrière-plan, "écoutant" les conversations entre le médecin et le patient et résumant la rencontre dans des notes cliniques. L'objectif principal est de réduire la paperasserie et de donner aux médecins plus de temps pour se concentrer sur les soins aux patients.

Dans la pratique, la technologie a montré son potentiel. Des études ont montré que les scribes IA peuvent réduire le temps de documentation, réduire le travail en dehors des heures de travail et même aider les médecins à se sentir plus engagés pendant les rendez-vous, notent les chercheurs.

Cependant, l'étude publiée dans Annals of Internal Medicine a montré que les humains présentaient des avantages sur l'IA, en particulier dans des domaines tels que la minutie, l'organisation et l'utilité clinique.

Les chercheurs ont demandé à 11 systèmes de scribe IA différents et à 18 médecins humains de générer des notes de patients à partir d'enregistrements de cinq visites cliniques simulées comprenant des bruits de fond, des locuteurs masqués et des accents non natifs.

Trente examinateurs ont évalué les résultats sans savoir qui les avait rédigés. Les chercheurs ont constaté que, dans l'ensemble, les notes rédigées par des humains l'emportaient, avec des différences significatives dans les scénarios concernant les maux de dos, les douleurs thoraciques et l'insuffisance cardiaque.

Des conditions difficiles, telles que des environnements bruyants ou des paroles étouffées, ont rendu les systèmes d'IA plus difficiles à suivre, ont également constaté les chercheurs.

"Les scribes IA devraient être considérés comme des outils permettant de générer des projets de documents nécessitant une révision et une édition, plutôt que comme un substitut aux notes rédigées par les cliniciens", écrivent les auteurs.

La fumée des incendies de forêt peut augmenter le risque de plusieurs cancers

Une étude présentée lors de la réunion de l'American Association for Cancer Research à San Diego a révélé que l'exposition à la fumée des incendies de forêt était associée à des risques significativement plus élevés de plusieurs types de cancer.

Les chercheurs ont analysé les données relatives à l'incidence du cancer issues de l'étude Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial, qui recense les nouveaux diagnostics de cancer chez les adultes aux États-Unis qui n'ont pas d'antécédents de tumeurs malignes.

Pour quantifier l'exposition à la fumée des incendies de forêt, les chercheurs ont évalué les particules fines et le carbone noir présents dans l'air à l'aide de données sur la pollution atmosphérique au niveau du sol dans les quartiers des participants, ainsi que d'images satellites qui ont permis de calculer le nombre de jours pendant lesquels leurs zones de résidence ont été exposées à la fumée.

Parmi les 91 460 participants dont les données ont été enregistrées entre 2006 et 2018, l'exposition à la fumée des incendies de forêt était significativement associée à un risque accru de développer un cancer du poumon, colorectal, du sein, de la vessie et du sang, mais pas un cancer de l'ovaire ou un mélanome.

Les chercheurs ont également constaté que le risque de développer ces cancers augmentait avec le niveau de pollution de l'air dû aux incendies.

"Pour le grand public, le message clé est que la fumée des incendies de forêt n'est pas seulement un problème respiratoire ou cardiovasculaire à court terme. L'exposition chronique peut également entraîner des risques de cancer à long terme", a déclaré Qizhen Wu, responsable de l'étude au Comprehensive Cancer Center de l'université du Nouveau-Mexique, dans un communiqué.

"Notamment, l'augmentation du risque de cancer peut se produire même à des niveaux relativement faibles de fumée d'incendie de forêt (particules) communément rencontrées par les populations générales."

M. Wu a également noté que l'origine et le contenu de la fumée des incendies de forêt varient selon les populations géographiques, et que les composés et les transformations chimiques qui se produisent dans la fumée lorsqu'elle dérive peuvent également avoir un impact sur la santé.