Rondes de santé : Les patients diabétiques qui arrêtent les médicaments GLP-1 augmentent leurs risques cardiaques

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Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! La santé cardiaque est le thème des études que nous présentons aujourd'hui. Une analyse a montré que l'arrêt des médicaments GLP-1 pour le diabète efface les qualités de protection du cœur acquises grâce à ces médicaments, tandis qu'une autre a montré que faire de l'exercice tôt le matin peut apporter un maximum de bénéfices cardiovasculaires pour l'effort fourni.

Le risque cardiaque rebondit après l'arrêt des médicaments GLP-1

Il a été démontré que la prise de médicaments GLP-1 pour le traitement du diabète réduisait le risque d'événements cardiaques indésirables, mais une nouvelle analyse a montré que l'arrêt du traitement - même pendant quelques mois - pouvait augmenter les risques de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral (AVC) ou de décès.

"L'arrêt des médicaments GLP-1 peut rapidement éroder et potentiellement inverser la protection cardiovasculaire que ces médicaments fournissent", a déclaré le responsable de l'étude, le Dr Ziyad Al-Aly, du Veterans Affairs Saint Louis Health Care System, dans le Missouri. "Des mois d'arrêt peuvent réduire à néant des années de progrès."

Les chercheurs ont étudié plus de 333 000 adultes traités pour un diabète de type 2 avec des médicaments GLP-1 ou une classe plus ancienne de médicaments appelés sulfonylurées, en utilisant trois ans de dossiers médicaux dans une base de données VA américaine.

Les médicaments GLP-1 pour le diabète comprennent Ozempic et Victoza de Novo Nordisk NOVOb.CO et Trulicity et Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N .

Les patients qui ont continué à prendre des GLP-1 ont vu leur risque cardiovasculaire diminuer de 18 % par rapport à ceux qui prenaient des sulfonylurées. Mais l'arrêt du traitement pendant seulement six mois a effacé une grande partie de cette protection, augmentant le risque de 4 % par rapport à la poursuite du traitement.

Après deux ans d'arrêt du traitement, le risque cardiovasculaire a augmenté de 22 % par rapport à une utilisation continue, selon un rapport publié dans BMJ Medicine .

"La reprise du traitement a permis de rétablir certains effets cardioprotecteurs, mais seulement en partie", a déclaré M. Al-Aly.

De nombreux patients prennent et abandonnent ces médicaments en raison des effets secondaires, des pénuries et du coût, a-t-il fait remarquer.

"Lorsqu'ils arrêtent, ce n'est pas seulement le poids qui revient. Ils connaissent une résurgence de l'inflammation, de la tension artérielle et du cholestérol", a déclaré M. Al-Aly.

"La reprise de poids est visible, mais l'inversion métabolique ne l'est pas. Nous considérons qu'il s'agit d'une forme de coup du lapin métabolique, qui semble être préjudiciable à la santé cardiaque."

L'exercice physique le matin est lié à un risque cardiométabolique plus faible

Tout exercice est préférable à l'absence d'exercice, mais l'activité physique matinale peut apporter des avantages supplémentaires, selon des chercheurs.

En suivant 14 000 volontaires américains partageant des données de fréquence cardiaque dérivées de Fitbit, les chercheurs ont constaté que ceux qui faisaient fréquemment de l'exercice le matin étaient 31 % moins susceptibles de souffrir d'une maladie coronarienne que ceux qui faisaient de l'exercice plus tard dans la journée.

Ils étaient également 18 % moins susceptibles de souffrir d'hypertension artérielle, 21 % moins susceptibles de souffrir d'hypercholestérolémie, 30 % moins susceptibles de souffrir de diabète de type 2 et 35 % moins susceptibles de souffrir d'obésité, quelle que soit la quantité totale d'activité physique quotidienne.

Selon l'étude, l'exercice physique pratiqué entre 7 et 8 heures du matin est associé aux risques les plus faibles de maladie coronarienne.

Les chercheurs prévoient de présenter leurs conclusions lors de la réunion annuelle de l'American College of Cardiology qui se tiendra ce mois-ci à la Nouvelle-Orléans.

Les données, qui représentent la première étude d'envergure visant à évaluer la quantité d'exercice et le moment où il est pratiqué sur la base de l'utilisation à long terme de dispositifs portables, ne permettent pas de déterminer si la relation entre le moment où il est pratiqué et la santé cardiométabolique est causale ou si elle est influencée par d'autres facteurs.

Des facteurs biologiques tels que les hormones, le sommeil ou la génétique, ainsi que des facteurs comportementaux et psychologiques pourraient également être impliqués, notent les chercheurs.

Des recherches supplémentaires pourraient aider à déterminer le rôle de ces facteurs et éclairer les recommandations en matière d'exercice physique, ont déclaré les auteurs.

"Dans le passé, les chercheurs se sont surtout intéressés à la quantité d'activité physique à pratiquer, au nombre de minutes ou à l'intensité de l'activité physique", a déclaré dans un communiqué le responsable de l'étude, Prem Patel, étudiant en médecine à l'école de médecine Chan de l'université du Massachusetts. "

"Maintenant qu'un Américain sur trois possède un dispositif portable, nous avons la possibilité d'examiner l'exercice au niveau de chaque minute, ce qui ouvre de nombreuses portes en termes de nouvelles analyses."