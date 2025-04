Rondes de santé : Les gynécologues-obstétriciens ne désertent pas les États américains qui interdisent l'avortement

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (change le titre du second rapport d'étude) par Nancy Lapid

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Aujourd'hui, nous vous présentons une étude qui révèle que, contrairement à ce que l'on a pu entendre, les obstétriciens et les gynécologues ne quittent pas en masse les États américains où l'avortement est interdit ou sévèrement limité. Nous présentons également une étude qui révèle que les immunothérapies anticancéreuses sont efficaces chez les personnes âgées, même si leur système immunitaire est usé.

Malgré les interdictions d'avortement, les gynécologues-obstétriciens restent sur place

Une nouvelle étude montre que les obstétriciens et les gynécologues ne fuient pas les États américains où l'avortement est devenu illégal.

Depuis juin 2022, date à laquelle la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit constitutionnel à l'avortement, 14 États ont interdit la quasi-totalité des avortements, et six autres ont interdit les avortements après six à douze semaines de gestation.

Les chercheurs qui ont examiné les dossiers administratifs de plus de 60 000 gynécologues-obstétriciens dans une base de données fédérale ont constaté que, contrairement aux informations anecdotiques diffusées par les médias, il ne semble pas que les médecins fuient ces États. "Bien que la décision Dobbs ait accru les inquiétudes des médecins quant à la fourniture de soins de santé reproductive, aucun changement disproportionné n'a été observé dans la localisation des cabinets d'obstétrique et de gynécologie " en septembre 2024, ont-ils écrit dans le JAMA Network Open .

Le nombre de gynécologues-obstétriciens a en fait augmenté de 8,3 % dans les États où l'avortement est interdit, de 10,5 % dans les États où il est menacé et de 7,7 % dans les États où l'avortement reste protégé, ont constaté les chercheurs.

Ils notent que les préoccupations qui incitent les gynécologues-obstétriciens à envisager un déménagement peuvent jusqu'à présent être compensées par d'autres forces, telles que les liens avec les patients et la communauté locale, ainsi que les efforts et les perturbations considérables associés au déménagement.

"Compte tenu des informations diffusées par les médias, nous nous attendions à trouver des indications d'une migration systémique", a déclaré Rebecca Staiger, responsable de l'étude à l'École de santé publique de l'université de Berkeley.

"Nous avons cherché de différentes manières. En fin de compte, nous avons déterminé que, au moins à ce stade - deux ans après l'affaire Dobbs - nous ne voyions aucune preuve

"Je ne doute pas que des médecins quittent ces États", a déclaré M. Staiger, mais il a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène systémique.

Un éditorial publié sur le site en même temps que le rapport affirme que si l'étude s'est concentrée sur les médecins en exercice, les modèles de demandes de formation en résidence pourraient être un indicateur plus précis des tendances futures.

"De nouvelles données montrent que l'interdiction de l'avortement est associée à une diminution faible mais significative des demandes de résidence en gynécologie-obstétrique dans les États où l'avortement est interdit", note l'éditorial.

Les systèmes immunitaires vieillissants répondent encore bien aux thérapies anticancéreuses

Une nouvelle étude montre que les personnes âgées atteintes d'un cancer répondent bien aux nouveaux médicaments anticancéreux puissants, malgré les changements liés à l'âge qui rendent leur système immunitaire moins efficace.

En identifiant les différences dans la réponse du système immunitaire aux traitements connus sous le nom d'inhibiteurs de points de contrôle immunitaire chez les jeunes patients par rapport aux patients plus âgés, l'équipe de recherche espère améliorer la prochaine génération de thérapies et utiliser plus efficacement les thérapies actuelles chez tous les patients, a déclaré le Dr Daniel Zabransky de la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins, responsable de l'étude, dans un communiqué de presse.

Son équipe a analysé les marqueurs du système immunitaire dans des échantillons de sang provenant d'une centaine de patients atteints de cancer et traités avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, dont la moitié était âgée d'au moins 65 ans.

Ces médicaments d'immunothérapie largement utilisés bloquent l'effet des protéines qui agissent comme des points de contrôle sur les réponses du système immunitaire.

En effet, ces médicaments, dont le Keytruda de Merck & Co

MRK.N , l'Opdivo de Bristol Myers Squibb BMY.N et le Tecentriq de Roche ROG.S , libèrent un "frein" sur le système immunitaire, permettant aux lymphocytes T de reconnaître et d'attaquer plus efficacement les cellules cancéreuses. Selon le rapport publié lundi dans Nature Communications , les patients plus jeunes et plus âgés ont bénéficié de la même manière de la thérapie.

Cela s'est avéré vrai pour les patients plus âgés, malgré des réductions ou des altérations de la production et de l'activité normales des protéines inflammatoires connues sous le nom de cytokines. Les patients plus âgés avaient également moins de cellules immunitaires connues sous le nom de cellules T naïves, qui avaient l'air plus "usées".

Les chercheurs notent que "l'épuisement des cellules T" qu'ils ont observé chez les patients plus âgés est déjà la cible de médicaments anticancéreux expérimentaux en cours de recherche.

Ces médicaments inhibiteurs de TIGIT, en cours de développement par des sociétés telles que Roche, Bristol Myers et AstraZeneca

AZN.L , pourraient offrir un avantage potentiel encore plus important aux personnes âgées, ont-ils déclaré.