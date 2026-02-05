Rondes de santé : Les femmes qui ont été vaccinées contre le papillomavirus ont besoin de moins de dépistages du cancer du col de l'utérus

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Aujourd'hui, nous vous présentons une étude norvégienne qui révèle que les femmes ayant reçu un vaccin contre le papillomavirus, tel que le Gardasil de Merck, peuvent réduire de manière significative les dépistages du cancer du col de l'utérus. Nous parlons également d'une étude qui a révélé que les patients diagnostiqués avec un cancer pendant les premières phases de la pandémie de COVID-19 avaient un taux de survie plus faible.

Moins de dépistages du cancer du col de l'utérus après les vaccins contre le papillomavirus

Selon une nouvelle étude norvégienne, les femmes vaccinées contre le papillomavirus humain peuvent, en toute sécurité, se passer d'une grande partie des examens de dépistage du cancer du col de l'utérus généralement recommandés tous les trois à cinq ans.

Les femmes vaccinées contre le VPH entre 12 et 24 ans ont besoin d'un dépistage tous les 15 à 25 ans, ce qui signifie qu'elles ne seraient testées que deux ou trois fois au cours de leur vie, ont rapporté les chercheurs dans Annals of Internal Medicine .

Le vaccin étant plus efficace lorsqu'il est administré à un âge plus jeune, les femmes vaccinées entre 19 et 21 ans devraient être dépistées tous les 20 ans à partir de 25 ans, et celles vaccinées entre 25 et 30 ans devraient être dépistées tous les 10 ans.

Le dépistage peut être interrompu après l'âge de 65 ans, selon les lignes directrices.

Les chercheurs ont utilisé les données sanitaires du gouvernement et la modélisation informatique pour estimer les résultats sanitaires et économiques à long terme des stratégies de dépistage alternatives après l'immunisation avec un vaccin ciblant deux types de HPV ou un vaccin ciblant neuf types de HPV, tel que le Gardasil 9 de Merck MRK.N .

Le succès de ces recommandations dépend de l'existence de registres de vaccination précis et de systèmes de dépistage coordonnés, comme c'est le cas en Norvège, ont-ils déclaré.

Dans des pays comme les États-Unis, où il n'existe pas de registres de vaccination à l'échelle nationale ni de programmes de dépistage organisés, il pourrait être difficile pour les femmes de se souvenir de leur âge de vaccination et pour les médecins de se tenir au courant des recommandations détaillées, souvent adaptées individuellement, selon un éditorial publié en même temps que l'étude.

Néanmoins, l'étude montre que le dépistage du cancer du col de l'utérus peut être réduit en toute sécurité chez les femmes vaccinées sans compromettre la prévention, a écrit le Dr Nicolas Wentzensen de l'Institut national du cancer des États-Unis dans l'éditorial.

Au fil du temps, à mesure que davantage de femmes seront vaccinées et que l'immunité collective deviendra plus probable, on pourra envisager d'augmenter l'âge de début du dépistage et d'allonger les intervalles pour l'ensemble de la population, et les stratégies optimales pour les personnes vaccinées et non vaccinées "finiront par converger", a déclaré le Dr Wentzensen.

Par ailleurs, des chercheurs chinois ont rapporté dans The BMJ que le test de dépistage du VPH dans le sang menstruel pourrait devenir une "alternative solide ou un remplacement" des méthodes actuelles de dépistage du cancer du col de l'utérus.

Parmi 3 068 participantes, les chances qu'un résultat négatif reflète réellement l'absence de maladie et qu'un résultat positif reflète réellement la nécessité d'un examen plus approfondi étaient équivalentes avec l'analyse du sang menstruel et le dépistage traditionnel du VPH dans les cliniques, selon le rapport.

Les patients atteints de cancer sont décédés plus rapidement au début de la pandémie

Les patients américains chez qui un cancer a été diagnostiqué au début de la pandémie de COVID-19 ont connu un taux de survie plus faible au cours de la première année suivant leur diagnostic que ceux qui ont été diagnostiqués au cours des années précédentes, ont rapporté des chercheurs dans le JAMA Oncology .

L'étude portant sur plus d'un million de patients diagnostiqués avec un cancer à un stade précoce ou avancé en 2020 et 2021 a révélé qu'ils ont connu environ 17 390 décès de plus que prévu au cours de l'année suivant le diagnostic, par rapport à ceux diagnostiqués entre 2015 et 2019.

Par rapport aux tendances antérieures à la pandémie, la survie à un an était inférieure de 0,44 point de pourcentage en 2020 et de 0,37 point de pourcentage en 2021 pour les personnes diagnostiquées à un stade précoce. Elle était inférieure de 0,34 et 0,20 point de pourcentage en 2020 et 2021, respectivement, pour les patients ayant reçu un diagnostic de cancer à un stade avancé au cours de ces années.

Les réductions de survie ont été observées dans tous les sous-groupes de population, avec un impact plus important sur les personnes âgées de 65 ans ou plus.

Les résultats suggèrent "des préjudices substantiels associés aux perturbations des soins du cancer au cours des deux premières années de la pandémie de COVID-19", ont déclaré les auteurs.

"Une surveillance continue est nécessaire pour évaluer si d'autres changements dans les résultats de survie se sont prolongés pendant et après la pandémie", ont-ils ajouté.