Rondes de santé : Le langage utilisé dans les subventions de recherche en santé change sous la pression politique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Health Rounds est publié les mardis et jeudis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-lui parvenir cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici par Nancy Lapid

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Dans notre dernière lettre d'information jusqu'en 2026, nous mettons en lumière une étude montrant que les subventions financées cette année par les National Institutes of Health des États-Unis étaient moins susceptibles de mentionner des considérations ethniques, raciales et de genre, par rapport aux subventions financées l'année dernière. Nous partageons également des conclusions qui expliquent comment les chiens améliorent la santé mentale de leurs maîtres.

Les subventions des NIH sont moins axées sur la diversité

Une analyse des termes utilisés dans les subventions accordées cette année par les Instituts nationaux américains de la santé suggère que les chercheurs sont moins susceptibles aujourd'hui qu'auuparavant de prendre en compte la diversité ethnique, raciale et de genre des participants à l'étude - ou moins susceptibles d'admettre par écrit qu'ils ont l'intention de le faire.

Ce changement est probablement dû aux décrets qui ciblent les financements liés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion et qui exigent que les agences "mettent fin, dans toute la mesure permise par la loi, à toutes les subventions ou à tous les contrats liés à l'équité", ont déclaré les chercheurs.

En effet, des chercheurs médicaux qui n'ont pas participé à la nouvelle étude ont déclaré à Reuters au début de l'année qu'ils s'autocensuraient lorsqu'ils utilisaient des termes liés à l'équité, à la diversité et à l'inclusion afin d'augmenter leurs chances d'obtenir des subventions. D'autres ont déclaré que les responsables des NIH leur avaient demandé de supprimer ces termes de leurs demandes.

Pour évaluer la question, des chercheurs de la Harvard Medical School ont analysé les résumés de 17 701 subventions accordées par les NIH en 2024 et 2025.

Le taux de mots reflétant le langage de la diversité - tels que "Amérindien", "genre", "ethnicité" et "orientation sexuelle" - a diminué de 25 % entre janvier 2024 et juin 2025, ont rapporté les chercheurs dans The BMJ .

En analysant 1 967 paires de subventions identiques en 2024 et 2025, afin d'examiner les changements de langage au sein d'un même projet de recherche, ils ont constaté que les mots reflétant le langage de la diversité ont été supprimés des résumés de subventions à un taux 10 fois plus élevé que les autres mots en 2025.

Ces résultats sont "cohérents avec les preuves anecdotiques selon lesquelles les chercheurs ont modifié le langage pour éviter que les résumés de subventions ne soient signalés pour un examen gouvernemental, ce qui suggère une limitation de la capacité des chercheurs à utiliser librement des termes spécifiques dans les subventions de recherche fédérales", ont déclaré les chercheurs.

La possession d'un chien modifie les organismes intestinaux au profit de la santé mentale

Une nouvelle étude suggère que les effets bénéfiques des chiens sur la santé mentale de leurs humains pourraient être en partie dus au partage d'organismes microscopiques.

Vivre avec un chien entraîne une augmentation des microbes associés à la santé mentale dans et sur le corps de leurs humains, ont rapporté des chercheurs dans iScience .

La même équipe de chercheurs avait constaté dans des études antérieures que les personnes qui grandissent avec un chien dès leur plus jeune âge et qui continuent à avoir un chien plus tard dans leur vie obtiennent des résultats plus élevés en ce qui concerne les mesures de la camaraderie et du soutien social.

D'autres études ont montré que les propriétaires de chiens présentent des différences dans les populations d'organismes microscopiques bénéfiques qui vivent dans leurs intestins - ce que l'on appelle le microbiome intestinal - par rapport aux personnes qui n'ont pas de chien.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont analysé des échantillons de microbiome buccal prélevés sur des jeunes de 13 ans possédant ou non un chien à la maison. Ils ont constaté que la diversité et la richesse des espèces étaient similaires dans les deux groupes. En revanche, la composition du microbiome présentait des différences, ce qui suggère que le fait de posséder un chien modifie l'abondance de certaines bactéries buccales.

Lorsque les chercheurs ont traité des souris de laboratoire avec le microbiote d'adolescents propriétaires de chiens pour voir si et comment cela affectait leur comportement social, ils ont constaté que les souris possédant le microbiome d'adolescents propriétaires de chiens passaient plus de temps à renifler leurs compagnons de cage et montraient plus de "comportement prosocial".

"Le résultat le plus intéressant de cette étude est que des bactéries favorisant la prosocialité, ou l'empathie, ont été découvertes dans les microbiomes des adolescents qui élèvent des chiens", a déclaré dans un communiqué le responsable de l'étude, Takefumi Kikusui, de l'université d'Azabu au Japon.

Selon les auteurs de l'étude, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, les résultats suggèrent qu'un chien de famille peut modifier le microbiome dans un sens favorable à la santé mentale, à l'empathie et au comportement prosocial.